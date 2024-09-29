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Реабилитационный центр

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2024
Хабиров поставил дедлайн
29 сентября, 08:03
2023
Измазанную битумом птицу из красной книги нашли в Уфе
Краснокнижного орла-могильника обнаружили сегодня в промзоне в Орджоникидзевском районе города.
30 сентября 2023, 13:22
В Уфе выделят 364 млн рублей на строительство детского реабилитационного центра
26 сентября 2023, 18:55
2021
В Башкирии закрыли реабилитационный центр для наркозависимых в бревенчатом доме
26 января 2021, 14:29
2020
Определился подрядчик на строительство реабилитационного центра в Уфе за миллиард
6 сентября 2020, 05:50
2017
В Башкирии построят реабилитационный центр для детей
2 июня 2017, 11:35
В Башкирии построят экореабилитационный центр
30 мая 2017, 13:27

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