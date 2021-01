В Башкирии ожидается достаточно теплая погода в ближайшие дни.

Сегодня пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Будет наблюдаться гололед, туман и гололедица на дорогах. Днём ожидается 0…-5 градусов. 27 января будет мокрый снег и также гололе. Ночью столбик термометра достигнет отметки в -5…-10 градусов. Днём потеплеет до 0…-5 градусов. В четверг, 28 января, погода останется такой же.

