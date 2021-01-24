В Башкирии ожидается плюсовая температура

В Башкирии ожидается плюсовая температура

Вчера, 15:13ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Завтра, 25 января, в республике будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха достигнет 0…-5 градусов, при прояснениях будет до -10 градусов. Днем в Башкирии потеплеет до +2…-3 градусов.

26 января ожидается небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Столбик термометра ночью покажет -1…-6 градусов, местами -11 градусов. Днем будет 0…-5 градусов.

Башкириятепло
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