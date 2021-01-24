В Башкирии ожидается плюсовая температура

Завтра, 25 января, в республике будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха достигнет 0…-5 градусов, при прояснениях будет до -10 градусов. Днем в Башкирии потеплеет до +2…-3 градусов.