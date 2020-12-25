В Башкирии у пасынка умершего чиновника изъяли элитную иномарку

В Башкирии у пасынка умершего чиновника изъяли элитную иномарку

Вчера, 20:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии по иску прокуратуры суд вынес решение об изъятии элитной иномарки «Мерседес-Бенц» в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Известно, что в отношении чиновника Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в получении взятки в виде автомобиля «Мерседес-Бенц». Автомобиль оценили в 2,6 миллионов рублей. Такую взятку чиновнику дали за помощь в согласовании планов развития горных работ.

Во время расследования уголовного дела чиновник скончался. Автомобиль был оформлен на пасынка мужчины. В связи с этим прокуратура решила все же изъять автомобиль в доход государства.

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