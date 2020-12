В Башкирии у пасынка умершего чиновника изъяли элитную иномарку

В Башкирии по иску прокуратуры суд вынес решение об изъятии элитной иномарки «Мерседес-Бенц» в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Известно, что в отношении чиновника Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в получении взятки в виде автомобиля «Мерседес-Бенц». Автомобиль оценили в 2,6 миллионов рублей. Такую взятку чиновнику дали за помощь в согласовании планов развития горных работ. Во время расследования уголовного дела чиновник скончался. Автомобиль был оформлен на пасынка мужчины. В связи с этим прокуратура решила все же изъять автомобиль в доход государства.

