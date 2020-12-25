В Башкирии у пасынка умершего чиновника изъяли элитную иномарку

Известно, что в отношении чиновника Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в получении взятки в виде автомобиля «Мерседес-Бенц». Автомобиль оценили в 2,6 миллионов рублей. Такую взятку чиновнику дали за помощь в согласовании планов развития горных работ.