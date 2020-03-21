В Башкирии 20-летний парень за рулем «Мерседеса» сбил пенсионера
21 марта, 11:56ПроисшествияАндрей КоролевФото: Динар Гильмутдинов / facebook
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ДТП произошло утром 20 марта в Иглино.
В девятом часу утра в селе Иглино 20-летний молодой человек за рулем «Mercedes Benz» допустил наезд на пешехода — 71-летнего мужчину. Со слов водителя, пешеход внезапно выбежал на дорогу перед близко идущим транспортным средством. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, в результате ДТП пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 4 ДТП, в которых четверо получили различные травмы. За сутки сотрудники ГИБДД РБ выявили более 3 тыс. нарушений ПДД, задержаны 74 нетрезвых водителя.
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