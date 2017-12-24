В Башкирии в предновогоднюю неделю резко потеплеет

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Погода в Уфе изменится уже с четверга.
Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине недели температура воздуха составит около -9 и -7 градусов. При этом ожидаются снегопады. В среду, 27 декабря, похолодает до -11.
А уже с четверга резко потеплеет: от -1 утром и до плюса к вечеру. Продержится такая теплая погода 2 дня, а в предновогодние дни 30 и 31 декабря ожидается до -8 градусов.
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