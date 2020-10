7 тяжелых, 2 на ИВЛ. Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

Минздрав Башкирии проинформировал о самочувствии инфицированных коронавирусом пациентов.

Сегодня, 25 октября, Минздрав Башкирии предоставил новые данные о состоянии пациентов, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией. По официальным данным, госпитализированы 187 человек с вирусом Covid-19, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 640 носителей коронавируса. Выявлено за сутки еще 80 новых случаев заражения Covid-19. Общее число зараженных, начиная с марта, достигло 10 251. Пор уточненным данным, были выписаны за сутки 50 человек. Еще один человек, зараженный коронавирусом, к сожалению, скончался. Таким образом число жертв этой опасной инфекции достигло 50.

