7 тяжелых, 2 на ИВЛ. Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

7 тяжелых, 2 на ИВЛ. Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

Вчера, 15:16ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pravitelstvorb.ru
Минздрав Башкирии проинформировал о самочувствии инфицированных коронавирусом пациентов.

Сегодня, 25 октября, Минздрав Башкирии предоставил новые данные о состоянии пациентов, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией.

По официальным данным, госпитализированы 187 человек с вирусом Covid-19, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 640 носителей коронавируса.

Выявлено за сутки еще 80 новых случаев заражения Covid-19. Общее число зараженных, начиная с марта, достигло 10 251.

Пор уточненным данным, были выписаны за сутки 50 человек.

Еще один человек, зараженный коронавирусом, к сожалению, скончался. Таким образом число жертв этой опасной инфекции достигло 50.

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