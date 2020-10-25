50-м умершим носителем коронавируса в Башкирии стала 50-летняя женщина

50-м умершим носителем коронавируса в Башкирии стала 50-летняя женщина

Вчера, 15:21ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Минздрав Башкирии сообщил подробности о новом умершем пациенте с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня, 25 октября, Минздрав Башкирии сообщил журналистам подробности о новом случае смерти носителя новой коронавирусной инфекции.

По уточненным данным, скончалась 50-летняя уфимка.

Течение заражения коронавирусной инфекцией у нее было осложненоожирением первой степени, атеросклерозом 3 степени, а также паренхиматозной дистрофией внутренних органов.

Общее число людей, скончавшихся при подтвержденном заражении Covid-19, достигло 50.

За сутки в Башкирии было выявлено 80 новых носителей коронавируса и 187 заболевших внебольничной пневмонией.

При этом текущую информацию о количестве смертельных случаев среди больных пневмонией Минздрав Башкирии по-прежнему не сообщает.

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