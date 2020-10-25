50-м умершим носителем коронавируса в Башкирии стала 50-летняя женщина

Сегодня, 25 октября, Минздрав Башкирии сообщил журналистам подробности о новом случае смерти носителя новой коронавирусной инфекции.
По уточненным данным, скончалась 50-летняя уфимка.
Течение заражения коронавирусной инфекцией у нее было осложненоожирением первой степени, атеросклерозом 3 степени, а также паренхиматозной дистрофией внутренних органов.
Общее число людей, скончавшихся при подтвержденном заражении Covid-19, достигло 50.
За сутки в Башкирии было выявлено 80 новых носителей коронавируса и 187 заболевших внебольничной пневмонией.
При этом текущую информацию о количестве смертельных случаев среди больных пневмонией Минздрав Башкирии по-прежнему не сообщает.