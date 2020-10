50-м умершим носителем коронавируса в Башкирии стала 50-летняя женщина

Минздрав Башкирии сообщил подробности о новом умершем пациенте с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня, 25 октября, Минздрав Башкирии сообщил журналистам подробности о новом случае смерти носителя новой коронавирусной инфекции. По уточненным данным, скончалась 50-летняя уфимка. Течение заражения коронавирусной инфекцией у нее было осложненоожирением первой степени, атеросклерозом 3 степени, а также паренхиматозной дистрофией внутренних органов. Общее число людей, скончавшихся при подтвержденном заражении Covid-19, достигло 50. За сутки в Башкирии было выявлено 80 новых носителей коронавируса и 187 заболевших внебольничной пневмонией. При этом текущую информацию о количестве смертельных случаев среди больных пневмонией Минздрав Башкирии по-прежнему не сообщает.

