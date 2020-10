«Звонила 179 раз». Уфимка записала исповедь о жутких условиях лечении коронавируса

Жительница Уфы рассказала правду о том, с каким количеством проблем она столкнулась после заражения Covid-19.

Накануне пользователи соцсетей начали стремительно делать перепосты дневника пациентки, которая столкнулась с большим количеством трудностей в процессе лечения коронавируса. Уфимка Ирина рассказала, что болеет уже около двух недель. Десять дней назад у нее поднялась температура до 39 градусов. Вызвать терапевта домой при помощи звонка на горячую линию не удалось даже по многоканальному телефону. Сбить температуру удалось только на третий день. Записаться на сдачу мазка на коронавирус удалось вообще после 179 звонка. Муж Ирины для этого сидел на телефоне с 8 до 10 часов утра. В итоге они с мужем сдали тесты в частной клинике по цене 2300 рублей с человека. Общение с терапевтом осуществлялось преимущественно по СМС. Врач, пришедшая домой на восьмой день, обиделась на просьбу снять обувь перед тем, как войти в спальню. Зато сантехники заявились без церемоний и отрезали кран у батареи, сотавив дарку в стене. Дневник уфимки, который она публиковала в соцсетях, вызвал множество откликов, среди которых было немало похожих историй.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter