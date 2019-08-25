«Пейте, дети, молоко и играйте на гитаре»: Два массовых мероприятия в Уфе

Планировать посещение стоило, как всегда, заранее. Центр Уфы был в этот день перегружен жителями и гостями столицы, посетившими и другие мероприятия.

Неработающим Пенсионерам России также выделили этот субботний день для проведения VI Спартакиады. В связи с чем вечером были перекрыты центральные улицы. Хотя, возможно, это была мера безопасности: на Молочном фестивале, проходившем рядом, был и врио Главы Башкирии.

Полиция проверяла участников-гитаристов: музыканты заранее выгружали и демонстрировали оборудование (инструмент, подставка, коммутация, сетевой фильтр, усиление).

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Погода была отличной, быть может поэтому народу было не так много, как в прежние годы. Многие предпочли загородный отдых. Но те, кто посетил мероприятие, остался доволен и в унисон с выступающими группами распевал известные рок-композиции.

Фото: vk.com

В этом году для участников выбраны три известных рок-хита: Bon Jovi — It’s My Life, Queen — We Will Rock You/I Want It All и Metallica — Enter Sandman. Кроме этих трех композиций участники исполняют песни прошлых двух лет — Nirvana — Smells Like Teen Spirit и Blur — Song 2.

На площадке была оборудована сцена с мощным звуком, экраны транслировали видео события с воздуха. Музыка звучала с 14 до 19 часов.