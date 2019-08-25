Долг платежом красен: напомнили соседям управдомы в Уфе

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Креативный подход управляющей компании возмутил жильцов
Наверняка, наши читатели помнят сказку «Варвара –краса – длинная коса». Царю из любого водоема «грозил» палец со страшным криком «Должок!».
Примерно также решили пригрозить уфимцам. Местная управляющая компания вывесила на их доме большое полотно красного цвета с указанием номеров квартир с хозяевами-должниками по коммунальным услугам.
Обращаясь к тем, у кого нет долгов, авторы плаката написали: «Не выполняя своих обязанностей по оплате, они укорачивают срок службы дома!!! Должник! Подумай о соседях!!!».
Стоит отметить, что пользователи соцсетей не оставили без внимания подобное требование управдомов.
Некоторые комментаторы считают, что за крупные долги могут и выселить решением суда.
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