Долги жителей Уфы по квартплате превысили 2 млрд рублей

Сегодня, 30 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы генеральный директор МУП ЕРКЦ столицы Айгуль Винникова доложила о ситуации со сбором платежей за жилищно-коммунальные услуги в городе.

По ее данным, за первое полугодие текущего года в Уфе было начислено 6 млрд 324 млн рублей в виде платы за жилищно-коммунальные услуги. Собрать удалось 97% от начисленной суммы. Некоторые трудности возникли в связи с переходом на иную схему работы – прямое заключение договоров с потребителями.

Неожиданной оказалась такая деталь, как отсутствие почтовых ящиков в подъездах многоквартирных домов, которое возникло в период капитального ремонта или по другим причинам. Это также затруднило доставку квитанций об оплате потребителям.

Общий долг за ЖКУ в Уфе сейчас составляет 2 млрд 400 млн рублей.

- Мы, конечно, подготовимся к зиме как надо, однако при наличии этих денег мы могли бы увеличить объем работ по благоустройству, - отметил вице-мэр Салават Хусаинов и предложил активнее работать с должниками.