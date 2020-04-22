Власти Словакии начали ослаблять карантинные меры

В Словакии снова начали работать овощные рынки, предприятия и магазины по оказанию услуг, а также автосалоны с площадью менее 300 квадратных метров.
Об этом стало известно 22 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что продавать напитки и блюда через специальные окна или входные двери теперь смогут кафе и рестораны. Кроме этого, заселять новых постояльцев будут общежития, правда, без возможности совместного питания.
Жителям Словакии также разрешили заниматься бесконтактными видами спорта.
Граждане старше 65 лет могут совершать покупки только с 9 до 11 утра. Остальные жители республики не допускаются в магазины в эти часы. На улице необходимо носить защитные маски и соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.
При этом от граждан страны требуют строгого соблюдения установленных правил. При нарушениях власти обещают вернуть строгий карантин. Пока ограничения будут сниматься каждые две недели в постепенном режиме.