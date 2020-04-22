Власти Словакии начали ослаблять карантинные меры

Об этом стало известно 22 апреля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что продавать напитки и блюда через специальные окна или входные двери теперь смогут кафе и рестораны. Кроме этого, заселять новых постояльцев будут общежития, правда, без возможности совместного питания.

Жителям Словакии также разрешили заниматься бесконтактными видами спорта.

Граждане старше 65 лет могут совершать покупки только с 9 до 11 утра. Остальные жители республики не допускаются в магазины в эти часы. На улице необходимо носить защитные маски и соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.