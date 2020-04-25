В Башкирии расширен список пунктов, куда можно выехать с регистрацией в интернете

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге были озвучены изменения, внесенные в ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса в Башкирии. В частности, они коснулись списка пунктов назначения, куда можно выехать с регистрацией на портале дорога02.

Как сообщил заместитель начальника государственно-правового управления главы РБ Рустем Хайдаров, список таких пунктов расширился.

Теперь в него входят: салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.