В Уфе оппозиция совместила ямочный ремонт с агитацией

Сегодня, 25 апреля, руководитель штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева устроила в соцсетях стихийную прямую трансляцию, посвященную ямочному ремонту, который начался на проезжей части возле уфимского офиса оппозиционеров.

Лилия рассказала, что, по ее мнению, это событие является прямым следствием работы волонтеров штаба по благоустройству города.

- Мы собрали информацию о дорожных ямах и отправили ее на сайт Росяма.ру. И вот уже через неделю к нам приехали заделывать ямы на дороге, - радостно сообщила пользователям соцсетей «пламенная оппозиционерка».

При этом она внимательно отследила соблюдение дорожниками технологии и отметила, что они все делают верно. При этом выяснилось, что одну довольно глубокую яму они пока заделывать не собираются в связи с тем, что сломался компрессор, который помогает продувать ямы воздухом от влаги. Рабочие пообещали Лилии, что постараются поскорее отремонтировать компрессор, чтобы привести дорожное полотно в порядок.

Не обошлось и без политической агитации. Так, Лилия между делом узнала у одного из дорожников, что он не ходил на выборы 18 марта. Мужчина поздно сообразил, что его ответ транслируется на широкую аудиторию, и поспешно уточнил, что не принимал участие в главном политическом событии года, потому что в тот день работал.

Кстати, вчера, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации города мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал, что на интерактивную карту ямочного ремонта в этом году поступило 1200 заявок о наличии ям на улицах башкирской столицы, при этом половина из них уже выполнена.

- Мы наблюдаем четкую тенденцию на снижение заявок о ямах, я считаю это показателем реальной работы наших служб, - отметил Ирек Ялалов.