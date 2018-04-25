В Башкирии прокуратура преуспела в пресечении поборов в учебных заведениях

Сегодня, 25 апреля, перед депутатами Госсобрания Башкирии выступил прокурор республики Андрей Назаров с ежегодным отчетом о работе ведомства.

По словам прокурора, надзорное ведомство в 2017 году пресекло немалое число нарушений, совершенных в отношении детей и подростков. В частности, было пресечено 170 случаев поборов в школах и детсадах. Прокурор отметил, что эта тема приобрела широкий общественный резонанс в последнее время и к ней приковано внимание прокуратуры.

Прокуратура также приняла участие в решении вопросов о предоставлении 899 детям-сиротам. С этим вопросом тоже далеко не все благополучно – прокуратуре пришлось 47 раз вмешаться в ситуацию, когда чиновники предоставляли сиротам некачественное жилье, непригодное для проживания.

Существенно сократилось число детских суицидов – их стало меньше на 28 процентов. Количество попыток совершения юными жителями республики самоубийств снизились на 7 процентов.