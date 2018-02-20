Глава Верховного суда РФ заявил о снижении подростковой преступности

Количество преступлений, совершенных в России подростками, уменьшается, в основном их совершают дети из неполных семей, которые нигде не учатся и идут на подобные поступки с разрешения взрослых.

Как написала газета «Известия», об этом заявил глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

По его словам, в 2017 году осужденных за преступления несовершеннолетних по стране было 20 тысяч человек, в то время как в 2006 году таковых насчитывалось 82 тысячи.

Глава ВС отметил, что среди осужденных 40% воспитывались в неполных семьях, 11% вне семей, 14% шли на преступления в состоянии алкогольного опьянения, 30% нигде не учились и не работали, 40% совершали противоправные поступки вместе со взрослыми.

В ходе итогового совещания судей Лебедев объявил, что в прошлом году в России были лишены свободы 3,6 тысячи несовершеннолетних. А в специализированные воспитательные учреждения в этот же период были помещены свыше двух тысяч подростков.