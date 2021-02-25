В Башкирии экозащитники провели флешмоб около шихана Куштау

В Башкирии экозащитники провели флешмоб около шихана Куштау

25 февраля , 13:09ОбществоКарина МамаеваФото: Зеленый щит Башкортостана - Куштау
В минувшее воскресенье около 50 экозащитников провели памятную акцию у подножия шихана Куштау. Об этом сообщили участники акции в группе "Зеленый щит - Башкортостан" в соцсетях.

Как сообщил «Эху» руководитель стерлитамакского отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Петров, перед флешмобом некоторые участники получили предупреждения от силовиков. По его словам, сообщение дошло до тех, кто репостил пост о запланированной встрече в соцсетях.

— Собрались, прокричали легендарные [лозунги] “Куштау, живи”, поздравили друг друга с праздником и передали благодарности от Всероссийского общества охраны природы за охрану такого объекта — горы Куштау. Все прошло тихо, но был сильный мороз, — сообщил активист.

Напомним, противостояние начало накаляться 10 августа после флешмоба экоактивистов. В ту ночь на лагерь активистов на шихане напали неизвестные. Той же ночью о нападении на своих сотрудников сообщили сотрудники БСК вышедшие утром 10 августа на стихийный митинг. Далее на Куштау началось настоящее противостояние между активистами и сотрудниками силовых структур. Ситуация утихла, когда на место происшествия приехал глава Башкирии Радий Хабиров и заявил, что разработка шихана пока что будет приостановлена.

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