Звезды российской эстрады и театра оценили новое шоу от ресторана Rossinsky из Уфы

Звезды российской эстрады и театра оценили новое шоу от ресторана Rossinsky из Уфы

Вчера, 14:38ОбществоТатьяна МайороваPhoto: YouTube
Ресторан Rossinsky из Уфы запустил кулинарное шоу о вкусной пище и правильном питании.

В свет вышел второй выпуск нового кулинарного проекта «Секреты вкуса», съемки которого проходят в уфимском ресторане Rossinsky.

Ведущими проекта стали известный российский ресторатор Александр Затуринский, который открыл уже более 50 ресторанов и управляет также рестораном Rossinsky, и популярная певица и телеведущая Дина Гарифуллина.

Вместе с шеф-поваром ресторана Александром Наумовым на глазах у интернет-аудитории они готовят в течение каждой 20-минутной программы два блюда в соответствии с канонами правильного питания.

При этом предлагаемые блюда вовсе не являются скучным диетическим перекусом, а представляют собой весьма аппетитную и полноценную еду с непременным присутствием продуктов и приемами приготовления блюд традиционной русской кухни. Как заявлено в анонсе программы, её ведущие намерены делиться со зрителями уникальными рецептами блюд и знаниями о различных техниках приготовления пищи разных эпох и правилах выбора продуктов.

Всё это вполне органично воспринимается на фоне уютного камина в интерьере ресторана, который, как известно, обустроен в стенах особняка, построенного еще в XIX веке и заботливо реконструированного в наши дни.

Шеф-повар Александр Наумов посвящает зрителей в тонкости приготовления каждого блюда, делясь при этом секретами своего ремесла и подсказывая, какими ингредиентами можно заменить используемые им продукты в обычной, не телевизионной, жизни.

В виртуальной поваренной книге подписчиков YouTube канала «Rossinsky. Секреты вкуса» уже появились рецепты приготовления жаркого в горшочке из тетерева с тыквой и грибами, крем-супа из кролика с луком-пореем, фреш-салата из зелени с запеченными перцами и десерта из зерненого творога с хурмой и брусникой.

Участники и гости программы на глазах у зрителей дегустриуют блюда и делятся своими мнениями не только о них, но и в целом о формате нового кулинарного проекта.

Авторитетными дегустаторами и рецензентами в рамках шоу уже выступили такие звезды, как «золотой голос России» Николай Басков, всемирно знаменитый оперный артист Аскар Абдразаков, актер театра и кино Дмитрий Дюжев и исполнитель песен на башкирской и татарской эстраде Ришат Тухватуллин.

Первый выпуск проекта вышел в Рождественский праздник, 7 января. Начиная со второго выпуска, к съемкам программы начали привлекать специалистов-диетологов. Так, своими советами с аудиторией поделилась популярный уфимский блогер и практикующий врач Регина Доктор.

Во втором выпуске ведущие программы объявили розыгрыш приза, который достанется зрителю, описавшему самый оригинальный диетический рецепт в комментарии под выпуском на YouTube канале «Rossinsky. Секреты вкуса». Итоги конкурса будут подведены в следующем выпуске программы.

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