Звезды российской эстрады и театра оценили новое шоу от ресторана Rossinsky из Уфы

При этом предлагаемые блюда вовсе не являются скучным диетическим перекусом, а представляют собой весьма аппетитную и полноценную еду с непременным присутствием продуктов и приемами приготовления блюд традиционной русской кухни. Как заявлено в анонсе программы, её ведущие намерены делиться со зрителями уникальными рецептами блюд и знаниями о различных техниках приготовления пищи разных эпох и правилах выбора продуктов.