В новогоднюю ночь рестораны в Башкирии будут работать круглосуточно

В новогоднюю ночь рестораны в Башкирии будут работать круглосуточно

Вчера, 14:17ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса обсудили празднование Нового года. Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение и по работе ресторанов и общепита.

В новогоднюю ночь они будут работать круглосуточно, в дни каникул — с 6-00 до 2-00. При этом в ресторанах и общепитах обязательно должны соблюдаться меры безопасности. Минторговли в ближайшие дни разработает свои рекомендации.

Радий Хабиров также поручил увеличить количество ледовых городков и ёлок в городах и сёлах, чтобы не было массового скопления людей. Площадки должны быть готовы уже к 10 декабря.

Кроме того, оперштаб разрешил проводить новогодние утренники в детских садах только в своих группах, но без участия родителей.

Напомним, сегодня было принято решение отменить дистанционное обучение в школах. Дети смогут вернуться к обычному режиму 7 декабря.

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