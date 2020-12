В новогоднюю ночь рестораны в Башкирии будут работать круглосуточно

На заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса обсудили празднование Нового года. Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение и по работе ресторанов и общепита.

В новогоднюю ночь они будут работать круглосуточно, в дни каникул — с 6-00 до 2-00. При этом в ресторанах и общепитах обязательно должны соблюдаться меры безопасности. Минторговли в ближайшие дни разработает свои рекомендации. Радий Хабиров также поручил увеличить количество ледовых городков и ёлок в городах и сёлах, чтобы не было массового скопления людей. Площадки должны быть готовы уже к 10 декабря. Кроме того, оперштаб разрешил проводить новогодние утренники в детских садах только в своих группах, но без участия родителей. Напомним, сегодня было принято решение отменить дистанционное обучение в школах. Дети смогут вернуться к обычному режиму 7 декабря.

