В Уфе установили первую теплую и умную остановку

— Эта непростая, а умная и теплая остановка. Мы устанавливаем их для того, чтобы жители комфортно ожидали автобусы, не мерзли на улице, — отметил замначальника управления ЖКХ Кировского района Уфы Айнур Файзуллин.
Известно, что остановочный павильон прогревается инфрокрасными лучами, внутри установлено электронное табло, где можно следить за временем прибытия автобуса. Также в кабине ожидания имеются камеры видеонаблюдения, интернет, разъемы для подзарядки телефонов.
В ближайшее время в Уфе установят еще два таких же павильона на остановке «Аграрный университет» и «Округ Галле».