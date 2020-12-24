В Уфе установили первую теплую и умную остановку

В Уфе установили первую теплую и умную остановку

Вчера, 08:45ОбществоКарина МамаеваPhoto: Администрация Уфы
Первая в городе теплая и умная остановка появилась в Уфе на Гостином дворе в историческом центре города. Сейчас она уже готова к использованию, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Эта непростая, а умная и теплая остановка. Мы устанавливаем их для того, чтобы жители комфортно ожидали автобусы, не мерзли на улице, — отметил замначальника управления ЖКХ Кировского района Уфы Айнур Файзуллин.

Известно, что остановочный павильон прогревается инфрокрасными лучами, внутри установлено электронное табло, где можно следить за временем прибытия автобуса. Также в кабине ожидания имеются камеры видеонаблюдения, интернет, разъемы для подзарядки телефонов.

В ближайшее время в Уфе установят еще два таких же павильона на остановке «Аграрный университет» и «Округ Галле».

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