Бесполезная эрудиция: почему «умные» остановки в Уфе пока неэффективные

«Умные» остановки появились в Уфе в 2018 году. Спустя 2,5 года и шквал негативных комментариев со стороны горожан большая часть из установленных павильонов начала работать. Тем не менее уфимцы их не используют, а эффективность работающих остановок стремится к нулю.

«Умные» остановки — часть инфраструктуры «умного города», проекта цифровизации городского хозяйства, который в той или иной мере сейчас реализуется в 529 российских городах. В Уфе он проходит на стыке двух национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». В настоящее время в Уфе установлено 135 «умных» остановок — это примерно десятая часть от общего количества остановок общественного транспорта в городе. Они отличаются от привычных пустырей, «пятачков» и других остановочных конструкций в столице Башкирии. В частности, они оснащены информационным табло, на котором отображается время прибытия общественного транспорта, время суток и температура. Также здесь есть USB-разъем для подзарядки телефона, бесплатный Wi-Fi и «тревожная» кнопка, с помощью которой можно вызвать полицию. Установленные «умные» остановки не раз вызывали возмущение уфимцев. В феврале текущего года инцидент случился и с главой республики: автобус, указанный на информационном табло «умной» остановки на бульваре Баландина, так и не приехал в определенное время к Радию Хабирову, который совершал рабочую поездку по городу. За год остановки частично реанимировали, подключили к электричеству и навигационным системам города, но нужного эффекта это не принесло. Давайте разберемся почему. Точечное строительство и неудобный функционал Главная цель «умных» остановок — улучшение транспортной инфраструктуры города. 2 декабря корреспондент Mkset проверил, действительно ли новые остановки помогают пассажирам. Область проверки ограничилась маршрутом от офиса редакции до исторического центра города. Остановка "ул.50-летия СССР" работает должным образом Photo: Mkset.ru В результате проверки выяснилось, что в сторону центра не работали «умные» остановки «Ростовская», «Универмаг Уфа» (выключено информационное табло), в сторону Черниковки — «Фирма Мир» и «Города Галле». Добавим, что далеко не каждая остановка на данном маршруте была «умной», большинство из них — это привычные бетонные павильоны. В этом смысле логика, согласно которой в Уфе устанавливали «умные» остановки, зачастую не связана с местами транспортных перегрузок. Так, например, остановка «Молодежный театр», где пассажиры — редкость, «поумнела» и полностью функционирует, а остановки на крупных транспортных развязках («Города Галле» в сторону центра и на Центральном рынке в обе стороны) остались без апгрейда. Остановки "Гостиный двор" и "Города Галле" работают лишь частично Photo: Mkset.ru Что касается удобства самих остановок, то наблюдения показали — пассажиры не стоят внутри павильона и не заходят туда, даже когда идет снег (возможно, ситуация иная при дожде). В ожидании транспорта люди смотрят навстречу приходящему транспорту и информацию на цифровом табло не используют в принципе. Типичная картина на ост. "Универмаг Уфа": павильон работает, но не используется, все пассажиры ждут за пределами павильона, несмотря на снег. Photo: Mkset.ru Кроме того, «умные» павильоны далеко не всегда расположены по центру остановки, поэтому зачастую транспорт не доезжает до них и останавливается там, где это удобно водителю, а не пассажиру. В условиях плохой видимости добежать от остановки до транспорта получается не всегда. Во-первых, мешают погодные условия (зимой скользко, в межсезонье лужи), во-вторых в период часа пик автобусы стартуют сразу после того, как закончится высадка-посадка пассажиров, а этого времени часто не хватает. Информативность цифрового табло ограничена ближайшими автобусами, на популярных остановках полезность этой информации стремится к нулю. Photo: Mkset.ru В целом, светодиодное табло с информацией о прибывающем транспорте работало исправно, но его информативность чрезвычайно низкая — видно лишь ближайшие четыре автобуса. Таким образом, в час пик пассажир видит лишь группы автобусов, которые прибывают прямо сейчас и не может оценить перспективу — стоит ли идти на другую остановку, вызывать такси или все-таки продолжить ждать нужную машину. Кроме того, «умные» павильоны не могут рассказать где вы сейчас находитесь, какой транспорт может доставить в ту или иную точку города, а мелькающие на табло маршруты иногороднему жителю и вовсе покажется абракадаброй. То есть информация на табло практически не влияет на повышение комфортности городского транспорта. Также стоит отметить, что не все прибывающие автобусы отражаются на табло. Так, в центре города вне радаров оказались частники (ПАЗ по маршрутам 25 и 285), на Проспекте Октября — автобусы «Башавтотранса» (110, 432а, 126к, 151к). Учитывая, что пригородные автобусы курсируют реже, чем внутригородские, отсутствие их в расписании еще больше сужает информативность «умных» остановок. Таким образом, далеко не все установленные «умные» остановки работают в полной мере. При этом рабочие версии остановочных павильонов оказываются неэффективными и не используются по назначению, оставаясь модным и дорогим городским аксессуаром. Какие остановки, такой и транспорт В Уфе не раз сообщалось о разработке специального приложения, которое позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение общественного транспорта. В 2018 году «Уфагортранс» все же разработал соответствующую программу, подключив к городской навигационно-информационной системе мониторинга транспортных средств 1340 машин через GPS/ГЛОНАСС. Эта система работает и сейчас, после обновления автобусного парка, изменения большого количества маршрутов и других последствий все еще не завершенной транспортной реформы в республике. Карта движения в столице республики размещена на сайте Уфагортранса, также она существует в виде мобильного приложения «Умный транспорт». К сожалению, приложение работает лишь частично — в нем можно узнать информацию о прибывающем транспорте для конкретной остановки, но всей картины приложение не дает. Так или иначе об этой системе в Уфе практически никто не знает. Об этом можно судить хотя бы по тому, что приложение «Умный транспорт» работает для десятков российских городов, а количество оценок в Play Market составляет лишь около 45 тыс. Частично эту же задачу решает Яндекс.Карты, но на данный момент это приложение не дает возможности отслеживать автобусы и открывает доступ лишь к 15 маршрутам. Photo: Медиахолдинг 1Mi Не только Уфа Модели интеллектуальных остановочных павильонов везде разные, потому что устанавливают их разные подрядчики. Если, к примеру, в Уфе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде они открытые, то в Казани это павильоны закрытого типа с подогревом в холодное время года. Кроме того, полный спектр функциональности павильонов предполагает сенсорный экран с картой города для прокладывания маршрута и громкоговорящие устройства для слабовидящих, которые сообщают о прибытии транспорта. Эксперты считают, что главная проблема «умных остановок» — разрозненность их элементов: муниципалитеты зачастую устанавливают единичные объекты, не включая их в общую транспортную сеть. В целом, системы умных остановок в российских городах пока лишь внедряются в повседневную жизнь горожан, и то — с проблемами. Например, в Оренбурге они не подключены к городским системам и работают лишь частично. Схожие проблемы испытывает и Нижний Новгород, где сроки монтажа и запуска в эксплуатацию несколько раз переносились. Photo: Медиахолдинг 1Mi Депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Юданов, где пилотный проект по остановкам был запущен в 2019 году, подчеркивал, что сейчас в России нет единого понятия о том, что такое «умный город». Поскольку многие города стремятся получить такое звание, то в погоне за ним в каждом отдельно взятом городе начнется «изобретение велосипеда», а это грозит огромными неэффективными тратами бюджетных средств. Напомним, стоимость одной «умной» остановки в Уфе составляет около 850 тыс. руб., а об эффективном использовании этих строений речи пока не идет. По словам начальника управления транспорта и связи Ильдара Юланова, «умные» остановки в Уфе в будущем планируют объединить в единую интеллектуальную систему: — Она повысит качество обслуживания пассажиров наземного общественного транспорта за счет предоставления им актуальной информации, обеспечения комфорта и безопасности. Таким образом, остановка станет не только транспортным узлом, но и интеллектуальной системой связи и помощи жителям.

