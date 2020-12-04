Бесполезная эрудиция: почему «умные» остановки в Уфе пока неэффективные

Эта система работает и сейчас, после обновления автобусного парка, изменения большого количества маршрутов и других последствий все еще не завершенной транспортной реформы в республике. Карта движения в столице республики размещена на сайте Уфагортранса, также она существует в виде мобильного приложения «Умный транспорт». К сожалению, приложение работает лишь частично — в нем можно узнать информацию о прибывающем транспорте для конкретной остановки, но всей картины приложение не дает. Так или иначе об этой системе в Уфе практически никто не знает. Об этом можно судить хотя бы по тому, что приложение «Умный транспорт» работает для десятков российских городов, а количество оценок в Play Market составляет лишь около 45 тыс.