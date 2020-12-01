Уфимца, убившего мужчину на остановке общественного транспорта, посадят на девять лет

Уфимца, убившего мужчину на остановке общественного транспорта, посадят на девять лет

Вчера, 10:46ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Следком РБ
Следственный комитет Башкирии завершил расследование по факту убийства 31-летнего жителя Уфы на остановке «Спортивная». Суд вынес приговор виновному 22-летнему мужчине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла 18 июля 2020 года. Прохожие заметили лежащего мужчину около остановки общественного транспорта на проспекте Октября. Как выяснилось, он был ранен. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек. Он повздорил с убитым из-за их общей знакомой девушки, которая также находилась рядом в тот момент. Словесная ссора переросла в драку, подсудимый нанес несколько ударов и скрылся.

Подсудимый свою вину так и не признал. Тем не менее, суд приговорил его к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года.

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