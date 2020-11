В Уфе общественников оштрафовали за критику застройщика-депутата

Орджоникидзевский районный суд города Уфы рассмотрел исковое заявление депутата Горсовета Андрея Носкова к Гульнаре Зареевой и координатору штаба Навального Лилие Чанышевой о защите чести и достоинства. Суд удовлетворил его требования частично, сообщает telegram-канал «Проблемы Уфы, РБ, РФ».

Андрей Носков обратился в суд после публикации видео «Голодающие. Депутат Носков. Кто отвоюет двор?». Суд удовлетворил исковые требования частично. Кроме того, по данным telegram-канала, Лилию Чанышеву обязали удалить видео из интернета. С Гульнары Зареевой суд решил взыскать пять тысяч рублей, с Чанышевой — шесть тысяч рублей. Решение суда считаю не справедливым, так как фразы, которые я и соотвечик Гульнара Зареева озвучивали в этом видео — наши оценочные суждения. Депутаты — это публичные личности, они должны быть более восприимчивы к критике, тем более депутаты партии «жуликов и воров», рассказала Лилия Чанышева Mkset. Девушка не согласна с решением суда, поэтому планирует его обжаловать. Напомним, компания Андрея Носкова «ПСК-6» вела строительство высотки около аварийного дома на улице Шота Руставели в Уфе. Местные жители выступили против работ. В июне штаб Навального опубликовал видео, в котором жильцы аварийного здания жалуются на стройку. Также отметим, что 23 сентября в Уфе состоялся суд по делу о защите чести и достоинства Андрея Носкова, который подал иск на противниц строительства данной многоэтажки Аллу Яковлеву и Лилию Чанышеву. Его требования были также удовлетворены частично, а девушек обязали выплатить по шесть тысяч рублей за моральный ущерб.

