В Уфе общественников оштрафовали за критику застройщика-депутата

Решение суда считаю не справедливым, так как фразы, которые я и соотвечик Гульнара Зареева озвучивали в этом видео — наши оценочные суждения. Депутаты — это публичные личности, они должны быть более восприимчивы к критике, тем более депутаты партии «жуликов и воров», рассказала Лилия Чанышева Mkset.