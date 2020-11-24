В Уфе двух экс-полицейских, боровшихся с коррупцией, осудили на взятку

В Уфе двух экс-полицейских, боровшихся с коррупцией, осудили на взятку

Вчера, 13:28ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Уфе суд вынес приговор двум бывшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 37 и 38 лет. Их признали виновными сразу по четырем статьям уголовного кодекса, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

В апреле 2017 года оперуполномоченные изъяли у предпринимателя мобильные телефоны марки «iPhone» на общую сумму 447 тысяч рублей, сославшись на то, что устройства могут быть крадеными. Позже подсудимые потребовали у бизнесмена ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей за возврат мобильных телефонов и дальнейшее непроведение проверок. Мужчина согласился и передавал деньги в течение двух лет. Всего злоумышленники получили от него более 380 тысяч рублей, а также оставили себе восемь телефонов на сумму более 170 тысяч рублей.

Однако предприниматель решил обратиться в Следком. Бывших сотрудников полиции удалось задержать с поличным при передаче взятки. У одного из них обнаружено самодельное взрывное устройство.

Подсудимые так и не признали свою вину. Они были уволены со службы. Суд назначил им наказание в виде 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они не могут занимать должности в системе органов внутренних дел в течение восьми лет.

Напомним, бывшего сотрудника полиции из Кумертау подозревают в получении денег за покровительство незаконной продажи алкоголя. Ежемесячно продавцы отчисляли ему от одной до 30 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила почти 430 тысяч рублей. Кроме того, экс-полицейского обвиняют в незаконном хранении двух патронов от боевого огнестрельного оружия.

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