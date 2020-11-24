В Уфе двух экс-полицейских, боровшихся с коррупцией, осудили на взятку

В апреле 2017 года оперуполномоченные изъяли у предпринимателя мобильные телефоны марки «iPhone» на общую сумму 447 тысяч рублей, сославшись на то, что устройства могут быть крадеными. Позже подсудимые потребовали у бизнесмена ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей за возврат мобильных телефонов и дальнейшее непроведение проверок. Мужчина согласился и передавал деньги в течение двух лет. Всего злоумышленники получили от него более 380 тысяч рублей, а также оставили себе восемь телефонов на сумму более 170 тысяч рублей.