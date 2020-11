Экс-полицейский из Башкирии покрывал нелегальную продажу алкоголя за 430 тысяч рублей

Перед судом предстанет бывший начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции в Кумертау, сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, экс-полицейский с октября 2016 года по декабрь 2019 года регулярно получал деньги от троих жителей Кумертау за покровительство незаконной продажи алкоголя. Ежемесячно продавцы отчисляли подозреваемому от одной до 30 тысяч рублей. В общем бывший сотрудник получил почти 430 тысяч рублей. Кроме того, его обвиняют в незаконном хранении двух патронов от боевого огнестрельного оружия. Обвиняемый признал вину частично. Он был уволен со службы. Уголовное дело рассмотрит Кумертауский межрайонный суд. Напомним, ранее суд вынес решение в отношении бывшего руководителя отдела ГИБДД по Иглинскому району. Его признали виновным в получении взятки от бизнесмена за хранение автомобиля на спецстоянке Госавтоинспекции в размере 22 тысяч рублей. Суд постановил выплатить штраф 300 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter