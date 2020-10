В Башкирии скончалась главврач санатория-профилактория «Речные зори» ПАО «ОДК-УМПО» Алла Большакова.

В пресс-службе предприятия Mkset сообщили, что Алла Большакова умерла 20 октября. Причина смерти не известна. Объединение не имеет полномочий разглашать сведения о медицинском диагнозе сотрудников, рассказали в УМПО. Напомним, санаторий находится в Калининском районе Уфы на берегу реки Уфимки.

