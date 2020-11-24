Минздрав Башкирии объяснил штраф за 1414 неучтенных случаев Covid-19 у РКБ Куватова

В Минздраве Башкирии сообщили, что сокрытия информации не было. Больница передавала информацию в Роспотребнадзор, однако не в нужной форме. В ведомстве пояснили, что предоставляли общее число заболевших, а нужны были персональные данные пациентов. При этом такая информация должна передаваться по «какому-то защищенному каналу», а Роспотребнадзор такой канал не предоставил. Представители клинической больницы намерены подавать апелляцию.