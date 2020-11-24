Минздрав Башкирии объяснил штраф за 1414 неучтенных случаев Covid-19 у РКБ Куватова

Минздрав Башкирии объяснил штраф за 1414 неучтенных случаев Covid-19 у РКБ Куватова

Вчера, 08:40ОбществоКарина МамаеваPhoto: vademec.ru
Накануне РКБ имени Куватова в Уфе по решению Кировского районного суда оштрафовали на 200 тысяч рублей за 1414 неучтенных заболевших коронавирусом. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил нарушение.

По данным ведомства, с 1 сентября по 2 октября медучреждение не предоставило информацию о подтвержденных диагнозах Covid-19 у пациентов больницы. Из-за этого болезнь распространилась среди множества людей за пределами РКБ имени Куватова.

Адвокаты, представлявшие интересы больницы, свою вину не признали. Тем не менее, суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

В Минздраве Башкирии сообщили, что сокрытия информации не было. Больница передавала информацию в Роспотребнадзор, однако не в нужной форме. В ведомстве пояснили, что предоставляли общее число заболевших, а нужны были персональные данные пациентов. При этом такая информация должна передаваться по «какому-то защищенному каналу», а Роспотребнадзор такой канал не предоставил. Представители клинической больницы намерены подавать апелляцию.

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