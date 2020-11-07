Из-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врач

Теперь пациентов ревматологии РКБ перенапрвят в только что созданный Республиканский ревмоцентр, руководить которым назначили бывшую подчиненную Камаловой. Саму Камалову, по словам её сына-юриста Тимура Уразметова, о закрытии отделения никто не предупредил — «поставили перед фактом».