Из-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врач

Теперь пациентов ревматологии РКБ перенапрвят в только что созданный Республиканский ревмоцентр, руководить которым назначили бывшую подчиненную Камаловой. Саму Камалову, по словам её сына-юриста Тимура Уразметова, о закрытии отделения никто не предупредил — «поставили перед фактом».
Она плюнула на них и написала заявление [на увольнение],сказал Уразметов Mkset.
Он добавил, что предлагал матери юридически отстоять её права, но та отказалась, объяснив, что «устала бороться и хочется уже нормально пожить».
Напомним, Римма Камалова была одной из первых, кто рассказал о нарушениях в РКБ имени Куватова в апереле, когда руководство медучреждения не сразу признало выспышку коронавирусаю