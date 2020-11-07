Из-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врач

Из-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врач

Вчера, 09:51ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: Facebook Риммы Камаловой
Из РКБ имени Куватова в Уфе ушла раскрывший вспышку коронавируса врач Римма Камалова. По её словам, медик вынуждена было это сделать, поскольку отделение ревматологии, которым она заведовала, было закрыто.

Теперь пациентов ревматологии РКБ перенапрвят в только что созданный Республиканский ревмоцентр, руководить которым назначили бывшую подчиненную Камаловой. Саму Камалову, по словам её сына-юриста Тимура Уразметова, о закрытии отделения никто не предупредил — «поставили перед фактом».

Она плюнула на них и написала заявление [на увольнение],сказал Уразметов Mkset.

Он добавил, что предлагал матери юридически отстоять её права, но та отказалась, объяснив, что «устала бороться и хочется уже нормально пожить».

Напомним, Римма Камалова была одной из первых, кто рассказал о нарушениях в РКБ имени Куватова в апереле, когда руководство медучреждения не сразу признало выспышку коронавирусаю

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы