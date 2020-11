Из-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врач

Из РКБ имени Куватова в Уфе ушла раскрывший вспышку коронавируса врач Римма Камалова. По её словам, медик вынуждена было это сделать, поскольку отделение ревматологии, которым она заведовала, было закрыто.

Теперь пациентов ревматологии РКБ перенапрвят в только что созданный Республиканский ревмоцентр, руководить которым назначили бывшую подчиненную Камаловой. Саму Камалову, по словам её сына-юриста Тимура Уразметова, о закрытии отделения никто не предупредил — «поставили перед фактом». Она плюнула на них и написала заявление [на увольнение],сказал Уразметов Mkset. «Огромная усталость»: в Уфе врач РКБ, ставшая за две недели легендой, вернулась домой Он добавил, что предлагал матери юридически отстоять её права, но та отказалась, объяснив, что «устала бороться и хочется уже нормально пожить». Напомним, Римма Камалова была одной из первых, кто рассказал о нарушениях в РКБ имени Куватова в апереле, когда руководство медучреждения не сразу признало выспышку коронавирусаю

