В Уфе будут судить бывшего следователя и его сообщников за взятку

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя, бывшего инспектора ГИББД и адвоката.

В августе втроем они разделили взятку в 150 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, в июле 32-летний бывший старший следователь одного из следственных отделов по Уфе проводил проверку по заявлению женщины о причинении ей телесных повреждений сотрудником ДПС, оформлявшим административный протокол. Следователь решил получить от инспектора взятку за отказ в возбуждении уголовного дела. К этому он привлек еще знакомого 30-летнего адвоката и его родственника, 31-летнего инспектора уфимского ГИБДД.

В итоге деньги в размере 150 тысяч рублей, полученные как взятка за отказ от возбуждения уголовного дела, они поровну поделили между собой.

- Преступные действия выявлены подразделением собственной безопасности МВД по республике, - сообщили в прокуратуре. - В ходе расследования уголовного дела на принадлежащие обвиняемым автомобили «Volkswagen Jetta», «Citroen-С-CROSSER» и «Nissan Teana», общей стоимостью 1 млн 700 тыс рублей, наложен арест. Сотрудник полиции был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а следователь Следственного комитета – по собственному желанию.

Всю троицу в зависимости от роли и степени участия обвинили в совершении преступлений: получении взятки через посредника в значительном размере и в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые признали вину в совершении преступлений.