По данным портала «Стопкоронавирус.рф» за минувшие сутки еще 78 жителей Башкирии заразились коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 10 171 заболевших. По состоянию на 24 октября с выздоровлением выписаны 135 пациентов.

Накануне в Башкирии заболели опасным вирусом 73 человека. По данным Минздрава, в больницах республики по состоянию на 23 октября лечатся 189 пациентов с этим диагнозом. Из них в тяжелом состоянии 12 пациентов, еще 3 – на ИВЛ. Напомним, ранее в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе Роспотребнадзор выявил нарушения. Сотрудники медучреждения не сообщали данные о положительных результатах теста на коронавирус у пациентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter