Сегодня, 23 октября, глава Башкирии Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз изменения коснулись сфера общепита. Теперь им необходимо ограничить свою работу с 23:00 до 06:00 часов. Новые правила не касаются лишь объектов придорожного сервиса.

Ранее стало известно, что помимо этого объекты общепита должны отказаться от проведения корпоративов и праздников, а внутри помещений не должно быть более 50 человек. Отметим, что с 26 октября в силу вступают изменения, связанные с работой МФЦ. Теперь, чтобы обратиться за услугами или подать документы, необходимо заранее записаться.

