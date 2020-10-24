Трагедия в Иглино, новый удар коронавируса и болезнь мэра. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз изменения коснулись сфера общепита. Теперь им необходимо ограничить свою работу с 23:00 до 06:00 часов.
Научно-экспедиционная группа Русского географического общества обследовала район геолого-разведочных работ «Русской медной компании» в Абзелиловском районе.
Мы спросили бизнес чего они ждут от «второй волны» и попытались понять, чем это может закончится.
В мэрии Уфы подтвердили, что глава города болен. По словам чиновника, у Ульыата Мустафина пневмония.
Вчера стало известно о страшной трагедии, прозошедшей не станции Иглино. Поезд наехал на мужчину с двухлетним ребенком. На записи видно, что мужчина стоял на путях неподвижно.