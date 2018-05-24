В городе Благовещенск в Башкирии построят новый завод

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В Благовещенске планируется построить цех розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ.
Сегодня, 24 мая, в рамках Петербургского международного экономического форума Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и директор ООО "ЮниСтрой" Владимир Павлов подписали инвестиционное соглашение по организации нового производства на территории Башкирии, сообщает пресс-служба правительства.
Общий объем инвестиций, согласно соглашению, составит 944 млн рублей. Производство обеспечит 140 жителей Благовещенска рабочими местами.
Отметим, 16 мая в Благовещенске прошел митинг против строительства полигона ТКО в пяти километрах от города. Местные жители недовольны экологической обстановкой в городе в связи с большим количеством предприятий. сосредоточенных на территории города.
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