В городе Благовещенск в Башкирии построят новый завод

Сегодня, 24 мая, в рамках Петербургского международного экономического форума Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и директор ООО "ЮниСтрой" Владимир Павлов подписали инвестиционное соглашение по организации нового производства на территории Башкирии, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, 16 мая в Благовещенске прошел митинг против строительства полигона ТКО в пяти километрах от города. Местные жители недовольны экологической обстановкой в городе в связи с большим количеством предприятий. сосредоточенных на территории города.