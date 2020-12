Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Госсовета. В ходе совещания он рекомендовал регионом, где 31 декабря еще не объявлено выходным днем, сделать этот день нерабочим.

Напомним, на сегодняшний день в Башкирии 31 декабря считается рабочим днем. В пресс-службе правительства республики Mkset сообщили, что как только ситуация изменится, об этом жителей оповестят. Тем временем в соседней республике Татарстане президент Рустам Минниханов подписал распоряжение о признании 31 декабря выходным днем. Там, чтобы компенсировать количество рабочих дней, правительство приняло решение сделать 26 декабря, субботу, рабочим днем.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter