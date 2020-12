В Карелии 31 декабря объявлен выходным днем

Свыше 90% жителей региона поддержали идею объявления последнего дня этого года выходным днем.

Согласно проведенному опросу, подавляющее большинство жителей Карелии согласились с тем, что 31 декабря 2020 года должно быть выходным днем. Предложение поступило от спикера Законодательного собрания региона Элиссана Шандаловича, пишет karelinform.ru. Он отметил, что такое решение позволит людям больше времени уделить подготовке к празднику. Инициативу председателя Заксобрания поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков. Сообщается, что Управление труда Карелии уже готовит распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря.

