В Башкирии частная фирма оставила без пособия молодую маму

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Деньги были выплачены после вмешательства прокуратуры, работодатель оштрафован.
Жительница Архангельского района Башкирии была техническим работником в ООО «Рантье-Проперти». В апреле 2017 года она вышла в отпуск по беременности и родам. Однако работодатель не выплатил ей соответствующее пособие.
- В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора фирмы административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), - говорится в сообщении прокуратуры. - По результатам его рассмотрения руководитель оштрафован на 10 тысяч рублей.
Молодая мама наконец получила пособие по беременности и родам в общей сумме около 20 тысяч рублей.
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