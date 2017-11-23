В Башкирии частная фирма оставила без пособия молодую маму

Деньги были выплачены после вмешательства прокуратуры, работодатель оштрафован.

Жительница Архангельского района Башкирии была техническим работником в ООО «Рантье-Проперти». В апреле 2017 года она вышла в отпуск по беременности и родам. Однако работодатель не выплатил ей соответствующее пособие.

- В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора фирмы административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), - говорится в сообщении прокуратуры. - По результатам его рассмотрения руководитель оштрафован на 10 тысяч рублей.