В России увеличат размер пособий для беременных и больных

В 2018 году в России увеличится размер пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

Как пишет издание Dni.ru, вырастут и объемы выплат по больничным листам.

Максимальный размер декретных в следующем году увеличится на 3,5 тысячи, до 61-й тысячи рублей в месяц. Аналогичной будет максимальная выплата по больничному листу. Но для получения этих денег потребуется соблюсти ряд условий.

Чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности и родам были максимальными, следует иметь официальный заработок за текущий год не менее 755 тысяч (в среднем, примерно 63 тысячи в месяц), а за 2016 год 718 тысяч (примерно 60 тысяч в месяц). Если доход был меньше, соответственно меньше будет и пособие.