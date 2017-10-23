Филиалы БашГУ в Сибае и Нефтекамске сохранят и расширят

К ним присоединят два местных колледжа.

Филиалы Башгосуниверситета в городах Сибае и Нефтекамске продолжат свою работу. Об этом на днях сообщил вице-премьер правительства Башкирии Салават Сагитов в ходе встречи главы Башкирии Рустэма Хамитова с ректорами ведущих вузов республики. Напомним, ранее проректор по учебной работе БашГУ Юлай Янбаев рассказал Медиакорсети о ликвидации нефтекамского филиала УГАТУ и о расширении возможностей местного филиала БашГУ.

По словам Салавата Сагитова, данный вопрос был поднят в ходе прошлогодней прямой линии с главой региона. Помимо того, что филиалы вузов будут сохранены, принято также решение о об их расширении путем присоединения к ним профильных колледжей. Так, в состав Сибайского филиала БашГУ войдет Сибайский педагогический колледж, а в Нефтекамский филиал БашГУ включат местный машиностроительный колледж.

Сейчас обсуждается также вопрос о создании университета в Стерлитамаке и формировании авиационного и машиностроительного образовательных кластеров в городах Кумертау и Ишимбае на базе филиалов авиационного университета.