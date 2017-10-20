Завещание профессора Назирова: как в Уфе спасают архив талантливого ученого

Ученики гениального литературоведа взялись разобрать интеллектуальное наследие и опубликовать его бесценные труды.

В конце сентября увидел свет 17-ый номер интернет-издания «Назировский архив», авторы которого поставили для себя цель оцифровать и опубликовать литературоведческие и литературные работы ныне покойного профессора Башгосуниверситета Ромэна Назирова.

О Ромэне Гафановиче нынешние студенты и Башгосуниверситета, и Башгосупедуниверситета, и других вузов говорят не иначе как о человеке-легенде. Этому способствуют воспоминания выпускников вузов, которым посчастливилось застать плеяду таких прекрасных педагогов филфака 90-х годов, как Лев Григорьевич Бараг, Давид Семенович Гутман, Леонид Михайлович Васильев, Людмила Ивановна Брянцева и других светил филологии. К счастью, после их ухода остались ученики, которые под влиянием наставников сами начали преподавать, научились читать увлекательные лекции и приобщать аудиторию к чтению и пониманию литературы, дискуссиям и поискам истины.

Ромэну Гафановичу, вероятно, в этом плане повезло чуть больше других талантливых вузовских педагогов. Два его ученика – Сергей Шаулов и Борис Орехов, оказавшиеся последними аспирантами Назирова, добровольно взялись за разбор и изучение его рукописного архива и публикацию его работ, кстати, в основном, за свой счет или на средства, собранные единомышленниками.

- Незадолго до своей смерти, в 2003 году, 70-летний Ромэн Гафанович пригласил нас помочь ему разобрать скопившийся за долгие годы архив. За все время нашего знакомства с Ромэном Гафановичем, пожалуй, это был период самого тесного общения с ним, проникновения в его интеллектуальный быт, - вспоминает Сергей Шаулов, ныне - доцент филологического факультета Башгосуниверитета, кандидат филологических наук. -

Ромэн Гафанович Назиров

Мы и ранее слышали об архиве Назирова, но увидев тогда своими глазами его реальный объем, были потрясены. Мне запомнились плотные стопки машинописи, которые лежали на столе. Он их укладывал в папки, давал нам и говорил, как надписывать. Я спросил, что это за работы, он сказал, что это неизданное. У меня тогда было ощущение, что попал в пещеру Али-Бабы и увидел истинные сокровища.

Почитать нам ничего тогда не удалось. Но поразил объем и названия, чувствовалось, что это что-то мощное.

Перебирая рукописи, часть из них Ромэн Гафанович рвал сам или просил помощников безжалостно расправиться с тем, что, по его мнению, не представляло ценности. Среди папок с рукописями Назирова были не только литературоведческие труды, но и написанная им в разные годы проза, которую он оценивал весьма критично. Проза Назирова, пожалуй, больше интересна, как штрихи к его личному портрету. Острое перо, тонкий стиль и истинная исследовательская страсть Ромэна Гафановича проявились именно в его литературоведческих работах. Особенно увлекательны его произведения в стиле документальной прозы, где исторические персонажи раскрываются сквозь призму различных событий.

После ухода Назирова за его архивы молодые ученые взялись не сразу. Примерно в 2010-2011 годах сначала Борис Орехов, а потом и Сергей Шаулов приступили к внимательному изучению наследия наставника. Оцифровка архива, то есть перевод информации в электронный вид, стала первым, наиболее трудоемким этапом работы. После этого, уже в электронном виде, Борис и Сергей более плотно работают с архивом Назирова – читают, выбирают, что готовить к публикации, выполняют текстологическую работу (зачастую и скучноватую, и сложную). С тех пор, как Борис перебрался на работу в Москву, значение оцифрованных материалов стало еще очевиднее, ведь благодаря этому он может работать с текстами Назирова на удалении.

Сергей Шаулов представляет коллегам-ученым издание одной из монографий профессора Назирова.

- В последние два года эта работа приобрела, наконец, реальный темп, за что спасибо БГПУ и студентам его филфака, - отметил Сергей Шаулов в беседе с корреспондентом Медиакорсети.

Таким образом, за минувшие семь лет благодаря столь титанической работе опубликованы 17 номеров альманаха «Назировский архив», у которого уже сформировалась стабильная аудитория читателей во многих уголках мира, а также увидели свет несколько его неизданных монографий. Но до конца разбора назировского архива еще довольно далеко.

- По самым скромным подсчетам, чтобы завершить эту работу, минимум еще лет пять нужно, - говорит Сергей Шаулов. - Это при условии, что у нас появятся постоянные и эффективные помощники (а это - явная утопия). Есть некоторые материалы архива, к которым я просто боюсь приступать, - для одного-двух человек погрузиться в них означает на пару лет практически выпасть из остальной работы. А ведь у нас все-таки есть и собственные филологические амбиции.

По его словам, подготовка изданной недавно монографии Назирова «Становление мифов» заняла больше полугода, а это не самая объемная его вещь и не самая трудная, с точки зрения подготовки к публикации. А есть еще, например, его роман под названием «Далеко упавшее яблоко», судя по всему, написанный в 2002-2003 годах, незадолго до смерти.

- Это десять папок с рукописями, десять частей. Первую я читал, остальные просматривал: любопытная историческая проза о предреволюционной эпохе, написанная в модной сейчас форме документального романа, - продолжает Сергей Шаулов. - И это не единственный такой пример.

Ученые надеются закончить обработку всего архива и опубликовать творческое наследие своего наставника, заслуживающее внимание широкой аудитории, в течение следующих пяти лет. Это нужно не только им самим, как дань памяти учителя, это нужно, прежде всего, молодому поколению студентов, аспирантов, как источник мудрости, вдохновения и сил для собственных научных достижений.

Вдобавок есть надежда, что такая самоотверженная работа Сергея и Бориса послужит примером для других их коллег. Наверняка после ухода многих талантливых педагогов и научных деятелей также остались бесценные архивы их работ, которые, к сожалению, могут так и не дождаться своего часа и безвестно пропасть.

Справка

Ромэн Гафанович Назиров родился 4 февраля 1934 года в Харькове. Российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, автор монографии «Творческие принципы Ф. М. Достоевского», нескольких десятков статей по истории фольклорных мотивов, культуре и религии, а также разным аспектам поэтики русской литературы XIX века. Почти 40 лет преподавал в Башгосуниверситете. Один из самых блестящих лекторов филологического факультета. Член Союза журналистов РБ.