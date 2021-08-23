MC Антон Пин и DJ Паша Волков проведут вечеринки в «Руки ВВерх! Бар»

MC Антон Пин и DJ Паша Волков проведут вечеринки в «Руки ВВерх! Бар»
MC Антон Пин и DJ Паша Волков проведут вечеринки в «Руки ВВерх! Бар»
23 августа, 17:10ОбществоФото: Instagram.com
В этот уикенд в уфимском «Руки ВВерх! Бар» продолжится серия вечеринок «Наши люди».

27 и 28 августа гостей будут встречать лучшие резиденты «Руки ВВерх! Бар» - MC Антон Пин и DJ Паша Волков. Этот дуэт из Сочи точно знает, как устроить громкую вечеринку, с которой не захочется уходить до самого утра.

Танцы до упаду под любимые треки из 90-х, фирменный коктейль «Алёшка» и стильные фото на фоне ковра вместе с друзьями - все это будет ждать вас уже в эти выходные.

Не пропусти!

27-28 августа (пятница-суббота)

«Руки Вверх! Бар», Верхнеторговая пл., 1

Сбор гостей: 18.00

Вход: от 0 до 500р

+7 (347) 201-00-03

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы