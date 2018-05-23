Спикеры ПМЭФ ответят на вопросы в рамках проекта VKLive и ВЭБ

Представители крупных компаний в рамках #VKLive будут рассказывать о подробностях будущих проектов, обсудят перспективы развития бизнеса. Ведущим серии прямых трансляций станет популярный блогер Лев Шагинян. Героями выпусков также станут российские стартапы, которые поделятся опытом превращения идеи в бизнес.

Среди компаний, которые примут участие в #VKLive: Nestlé, Visa, Ethereum Foundation, InfoWatch, Почта России, Unawheel и многие другие. Посмотреть выпуски сможет любой желающий в сообществе ВКонтакте для бизнеса.

Серия #VKLive с гостями ПМЭФ пройдёт в рамках проекта «ВКонтакте для бизнеса» на совместной студии VK и официального партнёра форума — Внешэкономбанка (ВЭБ).

Мы видим интерес пользователей нашей сети к этому крупнейшему российскому деловому событию. Это заметно по росту упоминаемости ПМЭФа и по количеству хэштегов в ВК. Мы решили поддержать такой интерес интерактивным проектом — организовали серию интервью о бизнесе и новостях форума с его участниками в режиме прямых трансляций» — рассказывает о предстоящем проекте PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.