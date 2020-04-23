В Башкирии 20 тысяч семей получили пособие в размере 5 тысяч рублей
23 апреля, 15:41ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил Ленара Иванова на ежедневном брифинге.
В Башкирии 20 тысяч семей, претендующих на материнский капитал, уже начали получать по 5 тысяч рублей от пенсионного фонда России. Предположительно всего 60 тысяч семей в республики должны получить это пособие. Руководитель министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова посоветовала не бояться и активнее обращаться в организацию.
Напомним, в своем обращении к народу в связи с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплату с 1 апреля в течение трех месяцев за счет федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал.
Каждая семья должна получать пособие в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.
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