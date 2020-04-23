В Башкирии 20 тысяч семей получили пособие в размере 5 тысяч рублей

В Башкирии 20 тысяч семей, претендующих на материнский капитал, уже начали получать по 5 тысяч рублей от пенсионного фонда России. Предположительно всего 60 тысяч семей в республики должны получить это пособие. Руководитель министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова посоветовала не бояться и активнее обращаться в организацию.