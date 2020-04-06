ЕР ускорит законодательную работу для выплаты семейных пособий

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак провел онлайн-совещание с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым. На мероприятии Турчак отметил, что фракции ЕР в парламентах субъектов РФ должны ускорить законодательную деятельность, чтобы люди получили выплаты своевременно и полностью.

По данным сайта «Единой России», в ходе обращения к народу президент России Владимир Путин предложил ряд социальных мер по поддержке семей. Он дал поручение на месяц раньше (с июня) запустить механизм выплаты пособий на детей 3-7 лет.

По словам Турчака, на федеральном уровне законодательная база для реализации этой инициативы уже готова. Теперь выплаты должны утвердить региональные власти. До 9 апреля 2020 года парламентарии в субъектах РФ должны проголосовать за внесение изменений в региональные законы. Об этом пишет kursdela.biz.

Турчак поручил фракциям «Единой России» в законодательных собраниях ускорить работу, чтобы в каждом регионе семьи с детьми получили обещанные президентом выплаты. Это коснется миллионов семей.

Правительство одобрило инициативу ЕР о введении особого порядка оплаты услуг ЖКХ из-за распространения коронавируса. Так, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получили приказ не начислять пеню, если граждане не вовремя или не в полном объеме оплатят коммунальные услуги или услуги по вывозу мусора. Компании, предоставляющие услуги газоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, не должны ограничивать подачу ресурсов, если люди не полностью оплатят ЖКУ. Кроме того, им запрещено начислять пеню за неуплату взносов за капремонт. Соответствующие нормы продлятся до 1 января 2021 года.

«Начиная с 1 июня 2020 года в соответствии с указом президента страны будет обеспечено осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Башкортостане в настоящее время разрабатывается порядок предоставления данной меры поддержки. В текущем году размер выплаты составит 4 894 рубля (50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной за 2 квартал предыдущего года), и право на нее будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 9 804 рублей. Ранее планировалось, что данная выплата будет осуществляться с 1 июля текущего года, но в связи с поручением президента все организационные мероприятия перенесены на месяц раньше — с июня 2020 года.

Отмечу также, что в 2020 году пособие будут назначать с января — то есть задним числом. Для получения пособия необходимо будет только подать заявление в электронном виде. В настоящее время в регионе производятся все необходимые доработки и настройки информационных систем, которые будут в полной готовности к 1 мая текущего года», — сообщила Лилия Гумерова, координатор проекта «Крепкая семья» «Единой России» по Республике Башкортостан.

В республике проживает порядка 90 тысяч семей, которые смогут претендовать на данную выплату. Помимо общефедеральных, есть также меры социальной поддержки регионального уровня, которые предоставляются по линии различных ведомств. Так, по линии Министерства семьи и труда РБ на предоставление мер социальной поддержки ежегодно направляется порядка 1,1 млрд рублей бюджета республики.

В Башкортостане приняты обязательства по улучшению жилищных условий отдельных категорий многодетных семей за счет средств бюджета РБ. Так, по линии Госстроя РБ осуществляется предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, удостоверяемой жилищным сертификатом, многодетным семьям, имеющим в своем составе 5 и более детей, и семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении.