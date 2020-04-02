Почта России обеспечит доставку пенсий и пособий на дом

Сотрудник «Почты России», обеспечивающий доставку, должен выдать денежные средства вместе с квитанцией, где указан вид выплаты — базовая, страховая пенсия или дополнительные пособия. Если никого не будет дома, когда курьер принесет пенсию, то гражданину нужно позвонить по бесплатному номеру контактного центра «Почты России» 8-800-1-000-000, сказать оператору свой адрес и время, когда он готов встретить почтальона. Тогда сотрудник доставит пенсию или пособие в указанную дату. Об этом пишет издание «АиФ».

Теперь граждане могут вызвать на дом почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), которое позволяет оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы ГИБДД. Это можно сделать через контактный центр почты. Там же доступны и другие услуги «Почты России».

Оплата услуг через МПКТ точно такая же, как и на кассе – деньги переводятся моментально, а клиент получает кассовый чек. За саму услугу платить не нужно.

В условиях пандемии коронавируса в стране «Почта России» решила упростить получение услуг и снизить на них цены, чтобы гражданам не нужно было приходить в отделение. Почта уменьшила в два раза стоимость курьерской доставки, упростила процедуру подключения онлайн-ритейлеров к логистической системе почты, отменила комиссии на осуществление платежей через МПКТ.