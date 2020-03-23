В Башкирии родителям запретят входить в детские садики

Министр также уточняет, что ведомство совместно с Роспотребнадзором по РБ разработало алгоритм санитарно-противоэпидемических мероприятий в период карантина в дошкольных образовательных учреждениях. В него входят проведение ежедневного “утреннего фильтра”, увеличение кратности проведения профилактической дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, здания дошкольных образовательных учреждений будут регулярно проветриваться и обеззараживаться с помощью бактерицидных облучателей. Также планируется проведение санитарно-просветительской работы с воспитанниками, сотрудниками, родителями, оповещение последних при выявлении признаков инфекционного заболевания у детей, своевременная изоляция ребенка в медкабинете или в изоляторе.