О проблемах с лекарствами для тяжелых больных из Башкирии доложили в Москве

Вчера, 22 марта, на заседании Госсобрания уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов сообщил, что уведомил о создавшейся проблемной ситуации федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

- В ближайшее время запланирована встреча с Москальковой, где будут обобщены предложения, - сообщил Рим Каюмов в ответ на вопрос депутата и главного врача ДРКБ Рустема Ахметшина.

По данным Рима Каюмова, в год для обеспечения препаратами одного пациента, страдающего легочной гипертензией, требуется около 30-40 млн руб. В прошлом году Башкирия получила на эти цели 300 млн руб., которые, по его словам «помогли закрыть некоторые вопросы».

Напомним, ранее Регина Хадеева, руководитель организации «Жизнь без границ», объединяющей людей с легочной гипертензией в Башкирии, сообщила, что перебои с положенными по закону лекарствами начались еще с апреля прошлого года. По этой причине уже погибли три человека. Последний трагический случай произошел совсем недавно.

Однако в минздраве Башкирии ситуацию объяснили тем, что их сотрудники, отвечающие за проведение госзакупок, не успели перестроиться под новые правила оформления закупки и обещали исправить ситуацию после ведомственной проверки.