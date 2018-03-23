Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
О проблемах с лекарствами для тяжелых больных из Башкирии доложили в Москве
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
P5pgo2ukh8y

О проблемах с лекарствами для тяжелых больных из Башкирии доложили в Москве

Сегодня, 12:52ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии
В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку