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В Башкирии еще 10 больных гипертензией сообщили о перебое с лекарствами
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В Башкирии еще 10 больных гипертензией сообщили о перебое с лекарствами

Сегодня, 15:49ОбществоЗиля Аскерова
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