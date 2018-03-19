В Башкирии еще 10 больных гипертензией сообщили о перебое с лекарствами

В редакцию Медиакорсети позвонили взволнованные члены организации «Жизнь без границ», страдающие легочной артериальной гипертензией (ЛАГ). По словам председателя организации Регины Хадеевой, 9-10 больных уже пару месяцев не получают бесплатные лекарства, без которых они не могут жить.

- Пятеро из нас осенью подавали в суд на минздрав Башкирии. Все выиграли. Но лекарства дали только двоим, хотя суд обязал всем, - рассказывает наша собеседница.

Проблема с выдачей дорогостоящих препаратов у них возникла еще в апреле прошлого года. Вопрос решился только в ноябре, но ненадолго – в феврале снова перестали вовремя обеспечивать лекарствами.

- С апреля по ноябрь мы выживали, как могли: таблетки делили на половинки, даже на четвертинки, хотя это категорически запрещено, - говорит Регина.

Напомним, на прошлой неделе перебой с лекарствами привел к смерти 38-летней женщины из Уфы. 15 марта в Следственном комитете Башкирии добавили, что расследование уголовного дела, возбужденное осенью прошлого года по отношению к чиновникам минздрава и правительства республики, продолжается.

- Речь идет о паллиативной помощи лицам, страдающим редким неизлечимым генетическим заболеванием (синдром Хантера). Заявитель считает, что состояние здоровья больных синдромом Хантера резко ухудшилось из-за употребления аналогового препарата (дженерика) в связи с непринятием мер чиновниками для своевременного закупа ферментозаменяющего препарата. По делу изъята необходимая медицинская документация, проводятся комплексные судебно-медицинские исследования, допрашиваются медицинские работники лечебных учреждений и сотрудники вышестоящих организаций, - сообщили в управлении СК РФ по РБ.