Сегодня, 23 января, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Башкирии со ссылкой на минздрав республики сообщил уточненные данные о состоянии пациентов, у которых подтверждено заражение Covid-19.

По ситуации на сегодня в стационарах Башкирии находится 541 пациент, из них 55 человек пребывают в тяжелом состоянии, а 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 4860 человек, у которых подтверждено заражено новой коронавирусной инфекцией. За сутки было выписано 104 человека. одолевших этот опасный недуг. Выявлено 168 новых случаев заражения вирусом Covid-19. Новых случаев смерти пациентов с этим заболеванием за минувшие сутки не было зарегистрировано.

