Последние 10 доз вакцины были использованы в среду, 20 января, в трех сельских клиниках. Об этом заявил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Массовая вакцинация началась в России в понедельник. Однако в Ханты-Мансийском автономном округе, как сообщает muksun.fm, запасов препаратов “Спутник V” не хватило даже на неделю. На 18 января первый этап вакцинации прошло более 5 000 жителей. Второй компонент поставили более 1,3 тысячи югорчан.

